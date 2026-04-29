Francoforte: si concentrano le vendite su Muench Rueckvers

(Teleborsa) - Composto ribasso per il riassicuratore tedesco , in flessione del 2,09% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di Muench Rueckvers è più fiacca rispetto all'andamento del DAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 540,9 Euro. Primo supporto visto a 526,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 519,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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