Francoforte: si concentrano le vendite su Muench Rueckvers
(Teleborsa) - Composto ribasso per il riassicuratore tedesco, in flessione del 2,09% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di Muench Rueckvers è più fiacca rispetto all'andamento del DAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 540,9 Euro. Primo supporto visto a 526,3. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 519,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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