Francoforte: sell-off per Muench Rueckvers

(Teleborsa) - Si muove in perdita il riassicuratore tedesco , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 3,97% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX , evidenzia un rallentamento del trend di Muench Rueckvers rispetto all' indice della Borsa di Francoforte , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo della compagnia attiva nel settore delle assicurazioni evidenzia un declino dei corsi verso area 473,2 Euro con prima area di resistenza vista a 486,4. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 466,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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