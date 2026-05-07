Francoforte: performance negativa per E.ON

(Teleborsa) - Sottotono la compagnia energetica tedesca , che passa di mano con un calo dell'1,90%.



Lo scenario su base settimanale di E.ON rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal DAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario della società di Dusseldorf si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 17,91 Euro. Prima resistenza a 18,2. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 17,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```