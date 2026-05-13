Milano 14:58
49.046 +0,11%
Nasdaq 12-mag
29.065 -0,87%
Dow Jones 12-mag
49.761 +0,11%
Londra 14:58
10.262 -0,03%
Francoforte 14:58
24.064 +0,46%

Francoforte: accelera E.ON

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: accelera E.ON
Ottima performance per la compagnia energetica tedesca, che scambia in rialzo del 4,31%.
Condividi
```