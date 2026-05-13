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Francoforte: accelera E.ON
Migliori e peggiori
,
In breve
13 maggio 2026 - 09.50
Ottima performance per la
compagnia energetica tedesca
, che scambia in rialzo del 4,31%.
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