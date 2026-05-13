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Francoforte: luce verde per E.ON

Migliori e peggiori
Francoforte: luce verde per E.ON
(Teleborsa) - Brilla la compagnia energetica tedesca, che passa di mano con un aumento del 4,31%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a E.ON rispetto all'indice di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,41 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19,16. Il peggioramento della società di Dusseldorf è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,93.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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