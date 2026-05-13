Francoforte: luce verde per E.ON

(Teleborsa) - Brilla la compagnia energetica tedesca , che passa di mano con un aumento del 4,31%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a E.ON rispetto all'indice di riferimento.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 18,41 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 19,16. Il peggioramento della società di Dusseldorf è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 17,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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