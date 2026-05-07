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Francoforte: risultato positivo per Daimler Truck Holding

Migliori e peggiori
Francoforte: risultato positivo per Daimler Truck Holding
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore tedesco di camion e autobus, in guadagno del 3,07% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice DAX, evidenzia un rallentamento del trend di Daimler Truck Holding rispetto all'indice della Borsa di Francoforte, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 43,63 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 42,64. L'equilibrata forza rialzista di Daimler Truck Holding è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 44,62.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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