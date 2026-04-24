Francoforte: rosso per Porsche Automobil Holding
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la holding impegnata nel settore automobilistico, che mostra un decremento del 2,12%.
L'andamento di Porsche Automobil Holding nella settimana, rispetto al DAX, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico di Porsche Automobil Holding mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 31,17 Euro con area di resistenza individuata a quota 31,82. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 30,91.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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