Grasso (Euronext): certificati in forte crescita, apprezzati duttilità, taglio retail e vantaggio fiscale

Euronext





(Teleborsa) - "Irappresentano una asset class presente in Italia dal 1998 ma che è esplosa soprattutto negli anni successivi al Covid, rappresentando un". Lo ha detto a Teleborsa, Head of Securitized Derivatives di, in occasione della XVI edizione del Salone del Risparmio all'Allianz MiCo di Milano."Va precisato - ha aggiunto - che i certificati comprendono due macro componenti: la prima riguarda i, come Covered Warrant, Turbo e Leva Fissa, che rappresentano circa il 30% dei nostri volumi e l'anno scorso sono cresciuti di oltre il 35%, nonostante la volatilità dei mercati dopo l'insediamento di Donald Trump. La seconda colonna è costituita dai certificati, sempre più apprezzati dagli investitori italiani, sia retail sia istituzionali"."I volumi dei certificati di investimento tra il 2023 e il 2024 sono cresciuti del 70%, con un ulteriore incremento del 20% nel 2025 - ha raccontato Grasso - e anche i primi quattro mesi di quest'anno mostrano livelli superiori al 2025. C'è un forte apprezzamento per questa asset class e questache consente la compensazione delle minusvalenze pregresse".Attualmente si distinguono due tipologie principali di prodotti. "La prima è rappresentata dai, che coniugano la protezione dal rischio di ribasso con una componente di partecipazione alla crescita del sottostante - ha detto l'Head of Securitized Derivatives di Euronext - Questo strumento rassicura gli investitori finali, ma anche le banche e le reti, poiché è percepito come più sicuro rispetto all'investimento diretto. La seconda tipologia comprende i, caratterizzati dalla clausola auto-call, che permette il rimborso anticipato del capitale più un premio se il sottostante sale. Questi prodotti sono molto apprezzati anche perché pagano coupon periodici, fornendo un flusso di rendimento mensile che può essere incassato al lordo in caso di minusvalenze da compensare. Esistono inoltre i, che replicano linearmente indici settoriali, e i certificati, che replicano portafogli gestiti da un index sponsor, una tipologia emergente negli ultimi anni"."Oggi in Italia contiamo 25 emittenti attivi e circa 38 operatori collegati al mercato - ha detto Grasso -, come la Francia, poiché l'Italia e la Germania sono gli unici paesi europei con una cultura così forte del prodotto quotato. La negoziazione in Borsa garantisce rapida accessibilità e la possibilità di liquidare il prodotto in tempo reale a prezzi trasparenti, offrendo i presidi di controllo assicurati da Borsa Italiana e Consob. La nostra piattaforma Optiq è considerata best-in-class per la gestione di questi prodotti, grazie a una microstruttura di mercato sviluppata ad hoc. Infine, l': i volumi serali sui prodotti di trading rappresentano ormai oltre il 20% dell'intermediato, permettendo agli investitori di operare sui sottostanti americani o sulle commodity anche dopo l'orario d'ufficio".