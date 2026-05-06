Gravina (Euronext): volumi dark pool in crescita con assenza latenza ed ecosistema variegato

Euronext





(Teleborsa) - "Il Mid-Point Match di Euronext permette di negoziare in un pool di liquidità dark; è possibile inviare ordini in questo sistema derogando alla trasparenza pre-trade, il che consente di operare minimizzando l'impatto di mercato. È possibile sfruttare laqualora venisse eseguito solo parzialmente, risultando quindi totalmente integrato nell'order book di Euronext". Lo ha detto a Teleborsa, senior director, Italy & Switzerland, Continental Cash Equity Sales di, in occasione della XVI edizione del Salone del Risparmio, che si svolge dal 5 al 7 maggio 2026 all'Allianz MiCo di Milano.In merito ai vantaggi competitivi rispetto ad altri operatori europei, Gravina ha commentato che il punto di forza principale è "l'assenza di latenza, dovuta alla". "Grazie alla funzione di ordine sweep, un ordine può essere reindirizzato all'order book senza latenza - ha spiegato - Inoltre, rispetto ad altri sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) che offrono mercati dark, Euronext vanta lache non si limita ai soli player internazionali".Relativamente ai risultati operativi e alla diffusione dello strumento in Europa e in Italia, la manager ha sottolineato che "i, con un aumento registrato sia in termini assoluti che di quota di mercato dalla fine dello scorso anno. Il controvalore dei negoziati ha raggiunto i 100 milioni di euro giornalieri su tutti i mercati del gruppo Euronext. Nello specifico, in Italia, la quota di mercato nel primo trimestre ha toccato il 10%, con un picco del 12% registrato nel mese di febbraio, confermando una tendenza di crescita costante".