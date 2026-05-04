Borsa Italiana, CDP presenta nuova istanza a Tribunale di Amsterdam per diritto di selezione vertici

(Teleborsa) - Cassa Depositi e Prestiti presenterà al Tribunale di Amsterdam una nuova istanza nella disputa con Euronext su Borsa Italiana e MTS, chiedendo l'accertamento del diritto di CDP Equity ad avviare la procedura di selezione dei vertici scaduti delle due società e la condanna di Euronext alla rimozione degli amministratori eventualmente nominati in violazione della procedura. Lo riferisce Radiocor che cita fonti vicine a Cdp.



Domani sono in programma le assemblee degli azionisti di Borsa Italiana e MTS convocate per domani per il rinnovo dei rispettivi consigli di amministrazione. Il Tribunale di Milano ha respinto questa mattina il ricorso di urgenza di CDP per sospendere le nomine.



Le stesse fonti hanno riferito all'agenzia di stampa che quella di Amsterdam è solo una parte del percorso, confermando la prosecuzione del braccio di ferro con la holding francese che controlla Borsa Italiana, MTS e altre società di gestione dei mercati finanziari europei.

Condividi

```