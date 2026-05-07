Parigi: in calo Capgemini

(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT , in flessione del 2,81% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40 , evidenzia un rallentamento del trend di Capgemini rispetto all' indice di Parigi , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Tecnicamente, Capgemini è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 104,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 100,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 107,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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