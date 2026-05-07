Parigi: in calo Capgemini
(Teleborsa) - Composto ribasso per la società attiva nella fornitura di servizi IT, in flessione del 2,81% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice CAC40, evidenzia un rallentamento del trend di Capgemini rispetto all'indice di Parigi, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Tecnicamente, Capgemini è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 104,1 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 100,9. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 107,3.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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