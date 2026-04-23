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Parigi: rosso per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: rosso per Capgemini
Pressione sulla società attiva nella fornitura di servizi IT, che tratta con una perdita del 2,39%.
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