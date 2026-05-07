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Parigi: movimento negativo per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: movimento negativo per Capgemini
Retrocede la società attiva nella fornitura di servizi IT, con un ribasso del 2,81%.
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