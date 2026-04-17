Parigi: andamento rialzista per Capgemini
(Teleborsa) - Balza in avanti la società attiva nella fornitura di servizi IT, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,52%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Capgemini evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del CAC40. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Capgemini rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Capgemini sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 112,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 109,6. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 116,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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