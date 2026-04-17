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Parigi: andamento rialzista per Capgemini

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: andamento rialzista per Capgemini
Balza in avanti la società attiva nella fornitura di servizi IT, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,52%.
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