Pesante sul mercato di Piazza Affari Saipem

(Teleborsa) - In forte ribasso la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che mostra un -4,18%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE MIB mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Saipem , che fa peggio del mercato di riferimento.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della società ingegneristica italiana , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 4,521 Euro. Primo supporto visto a 4,317. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 4,233.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```