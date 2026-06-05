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Piazza Affari: andamento sostenuto per Inwit

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Inwit
Seduta vivace oggi per la società italiana che opera nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,00%.
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