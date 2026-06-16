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Piazza Affari: andamento sostenuto per Poste Italiane

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: andamento sostenuto per Poste Italiane
Punta con decisione al rialzo la performance della più grande infrastruttura di servizi in Italia, con una variazione percentuale del 2,07%.
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