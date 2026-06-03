Telecom Italia, Barclays mantiene la raccomandazione overweight

(Teleborsa) - Barclays mantiene la raccomandazione overweight su Telecom Italia e indica un target price di 0,65 euro (precedente 0,66 euro).



"Aggiorniamo le nostre stime per riflettere la conversione delle azioni di risparmio in azioni ordinarie e l'ultimo tasso di cambio", affermano gli analisti. "Le nostre stime sui ricavi di gruppo variano del -0,3%/-0,6% e le stime organiche dell'EBITDAaL del -0,5%/-0,9%. Lasciamo le stime di gruppo sostanzialmente invariate e prevediamo che TI raggiunga le previsioni per l'esercizio finanziario su tutti i parametri, con un leggero superamento dell'EFCF".



"Il nostro prezzo obiettivo non include i potenziali benefici derivanti dal consolidamento sul mercato e il potenziale di rialzo limitato derivante da un accordo di condivisione RAN con Vodafone. Il nostro scenario rialzista è di € 0,98 per azione".

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