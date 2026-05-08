Milano 9:34
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Dow Jones 7-mag
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Londra 9:34
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Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/CAD del 7/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio

Sostanziale invarianza per il cambio Euro / CAD, che archivia la seduta con un 0%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 0,6268. Primo supporto visto a 0,6231. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 0,6218.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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