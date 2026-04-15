Analisi Tecnica: EUR/CAD del 14/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 aprile
Giornata fiacca per il cambio Euro / CAD, che chiude gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.
Il quadro tecnico dell'Euro nei confronti del Dollaro Canadese segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 0,6151, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 0,6173. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 0,6143.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)