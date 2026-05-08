Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 7/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio
Chiusura in rosso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina la seduta segnando un calo dell'1,17%.
L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.342,3 e primo supporto individuato a 8.019. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.665,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)