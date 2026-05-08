Milano 9:35
49.046 -0,50%
Nasdaq 7-mag
28.564 0,00%
Dow Jones 7-mag
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Londra 9:35
10.194 -0,80%
24.442 -0,90%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 7/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 7/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 7 maggio

Chiusura in rosso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina la seduta segnando un calo dell'1,17%.

L'esame di breve periodo del CAC 40 classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 8.342,3 e primo supporto individuato a 8.019. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 8.665,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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