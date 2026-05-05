Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 4/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio
Ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,71% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico del CAC 40 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7.920,9 con area di resistenza individuata a quota 8.086,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7.865,6.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)