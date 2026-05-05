Milano 17:40
48.558 +2,27%
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Dow Jones 20:02
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Londra 17:40
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Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 4/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 4/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 4 maggio

Ribasso per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita dell'1,71% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico del CAC 40 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7.920,9 con area di resistenza individuata a quota 8.086,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7.865,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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