Milano 12:17
48.191 +1,09%
Nasdaq 27-apr
27.306 0,00%
Dow Jones 27-apr
49.168 -0,13%
Londra 12:17
10.361 +0,39%
Francoforte 12:16
24.099 +0,06%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 27/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 27/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 aprile

Seduta sostanzialmente invariata per l'indice principale della Borsa di Parigi, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,19%.

L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del CAC 40. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 8.204,5. Primo supporto visto a 8.110,7. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 8.079,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```