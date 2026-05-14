Milano 9:08
49.793 +0,63%
Nasdaq 13-mag
29.367 +1,04%
Dow Jones 13-mag
49.693 -0,14%
Londra 9:08
10.327 +0,01%
24.371 +0,97%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/05/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/05/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio

Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude con una variazione percentuale dello 0,35%.

Lo scenario tecnico del CAC 40 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7.924,6 con area di resistenza individuata a quota 8.146,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7.841,2.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```