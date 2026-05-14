Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 13/05/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 13 maggio
Moderatamente al rialzo la prestazione dell'indice principale della Borsa di Parigi, che chiude con una variazione percentuale dello 0,35%.
Lo scenario tecnico del CAC 40 mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 7.924,6 con area di resistenza individuata a quota 8.146,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 7.841,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)