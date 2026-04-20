Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 17/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 17 aprile
Giornata all'insegna degli acquisti per l'indice principale della Borsa di Parigi che ha terminato in rialzo attestandosi a 8.425,1.
Lo status tecnico del CAC 40 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 8.488,2, mentre il primo supporto è stimato a 8.299. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 8.677,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)