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Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,73%)

Ibex 35 scambia in avvio a 17.929,7 Euro

In breve, Finanza
Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,73%)
Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,73%, dopo aver aperto a 17.929,7 Euro.
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