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Borsa: Frazionale ribasso per Madrid (-0,73%)
Ibex 35 scambia in avvio a 17.929,7 Euro
In breve
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Finanza
08 maggio 2026 - 09.18
Discesa moderata per indice azionario della Borsa di Madrid, in calo dello 0,73%, dopo aver aperto a 17.929,7 Euro.
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