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EURO STOXX Insurance, scendono le quotazioni a Eurozona

In breve, Finanza, Indici settoriali
EURO STOXX Insurance, scendono le quotazioni a Eurozona
Profondo rosso per il comparto assicurativo dell'Area Euro, che retrocede a 526,19 punti, in netto calo del 2,00%.
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