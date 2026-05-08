Londra: in calo Entain

(Teleborsa) - Rosso per la società di scommesse sportive e giochi , che sta segnando un calo del 2,16%.



La tendenza ad una settimana di Entain è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico di Entain suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,225 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,321. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,191.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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