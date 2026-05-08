Londra: in calo Entain
(Teleborsa) - Rosso per la società di scommesse sportive e giochi, che sta segnando un calo del 2,16%.
La tendenza ad una settimana di Entain è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Entain suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 5,225 sterline con tetto rappresentato dall'area 5,321. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 5,191.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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