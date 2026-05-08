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Londra: risultato positivo per BT Group
Migliori e peggiori
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In breve
08 maggio 2026 - 09.50
Rialzo marcato per il
gruppo britannico leader nelle telecomunicazioni
, che tratta in utile del 2,87% sui valori precedenti.
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