Milano 12:47
51.806 -0,42%
Nasdaq 23-giu
29.347 0,00%
Dow Jones 23-giu
51.667 -0,09%
Londra 12:48
10.437 +0,08%
Francoforte 12:48
24.661 -0,93%

Londra: movimento negativo per London Stock Exchange Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: movimento negativo per London Stock Exchange Group
Si muove verso il basso la società che gestisce la Borsa di Londra, con una flessione del 2,72%.
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