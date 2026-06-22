Londra: risultato positivo per Lloyds Banking Group
(Teleborsa) - Seduta positiva per il gruppo bancario britannico, che avanza bene del 2,00%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Lloyds Banking Group più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Le implicazioni di breve periodo di Lloyds Banking Group sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 1,081 sterline. Possibile una discesa fino al bottom 1,055. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 1,106.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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