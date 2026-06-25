Milano 10:34
51.852 +0,41%
Nasdaq 24-giu
29.220 0,00%
Dow Jones 24-giu
51.849 +0,35%
Londra 10:34
10.489 +0,26%
Francoforte 10:34
24.874 +0,54%

A Londra corre 3i Group

Migliori e peggiori, In breve
A Londra corre 3i Group
Protagonista la società d'investimenti con sede a Londra, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,37%.
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