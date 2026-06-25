Milano
10:34
51.852
+0,41%
Nasdaq
24-giu
29.220
0,00%
Dow Jones
24-giu
51.849
+0,35%
Londra
10:34
10.489
+0,26%
Francoforte
10:34
24.874
+0,54%
Giovedì 25 Giugno 2026, ore 10.51
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Gli Speciali
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ A Londra corre 3i Group
A Londra corre 3i Group
Migliori e peggiori
,
In breve
25 giugno 2026 - 09.50
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Protagonista la
società d'investimenti con sede a Londra
, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 9,37%.
Condividi
Leggi anche
Londra: andamento rialzista per 3i Group
Londra: andamento rialzista per 3i Group
Londra: scambi al rialzo per 3i Group
Londra: scambi in positivo per 3i Group
Argomenti trattati
Londra
(280)
Titoli e Indici
3I Group
+8,97%
Altre notizie
Londra: allunga il passo 3i Group
Londra: scambi negativi per 3i Group
Londra: andamento sostenuto per 3i Group
Londra: brillante l'andamento di 3i Group
Borsa: Corre il mercato di Londra, in progresso dell'1,63%
Londra: movimento negativo per London Stock Exchange Group
Guide
Capital gain su azioni: significato e quando viene addebitato
Quando si compra e poi si vende un’azione, la domanda frequente che ci si pone è: quanto resta, una volta che sono state tolte tasse e costi?
leggi tutto