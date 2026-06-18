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Male Capgemini sul mercato azionario di Parigi

Migliori e peggiori, In breve
Male Capgemini sul mercato azionario di Parigi
Ribasso scomposto per la società attiva nella fornitura di servizi IT, che esibisce una perdita secca del 6,68% sui valori precedenti.
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