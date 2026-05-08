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New York: performance negativa per McDonald's

Migliori e peggiori, In breve
New York: performance negativa per McDonald's
Retrocede il gigante del fast food, con un ribasso del 2,13%.
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