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New York: profondo rosso per Motorola Solutions

Migliori e peggiori, In breve
New York: profondo rosso per Motorola Solutions
Scende sul mercato il produttore di apparecchiature di comunicazione per amministrazioni e aziende, che soffre con un calo del 9,70%.
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