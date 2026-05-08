New York: scambi negativi per McDonald's

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gigante del fast food , che mostra un decremento del 2,13%.



Lo scenario su base settimanale di McDonald's rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Analizzando lo scenario di McDonald's si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 274,4 USD. Prima resistenza a 283,7. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 271,1.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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