McDonald's cresce nel primo trimestre ma le vendite restano sotto le attese

(Teleborsa) - McDonald’s ha chiuso il primo trimestre del 2026 con risultati contrastanti: gli utili e i ricavi hanno superato le stime del mercato, mentre la crescita delle vendite comparabili si è attestata leggermente sotto le aspettative degli analisti.



Le vendite nei ristoranti aperti da almeno un anno sono aumentate del 3,8%, poco al di sotto del consensus. A pesare sui risultati è stata soprattutto una crescita più moderata del previsto negli Stati Uniti.



Il gruppo ha comunque evidenziato segnali di ripresa rispetto allo scorso anno, sostenuti da ordini medi più elevati e da prodotti premium come il nuovo panino "Big Arch", venduto a un prezzo superiore rispetto all’offerta tradizionale.



Positivo anche l’andamento internazionale, con vendite comparabili in crescita nel Regno Unito, in Germania, Australia e Giappone.



L'utile per azione adjusted si è attestato a 2,83 dollari, sopra le attese del mercato, mentre i ricavi hanno anch’essi superato le stime.



McDonald’s continua inoltre a rafforzare le offerte value negli Stati Uniti, con nuovi menu sotto i 3 dollari e formule colazione a basso costo, mantenendo parallelamente il focus su prodotti speciali e bevande premium per intercettare diverse fasce di consumatori.







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