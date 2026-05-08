New York: seduta difficile per CoStar
(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che tratta in perdita del 4,60% sui valori precedenti.
La tendenza ad una settimana di CoStar è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di medio periodo di CoStar ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 34,36 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 36,05, mentre il primo supporto è stimato a 32,67.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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