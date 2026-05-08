New York: seduta difficile per CoStar

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale , che tratta in perdita del 4,60% sui valori precedenti.



La tendenza ad una settimana di CoStar è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di medio periodo di CoStar ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 34,36 USD. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 36,05, mentre il primo supporto è stimato a 32,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```