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New York: CoStar in forte discesa

Migliori e peggiori, In breve
New York: CoStar in forte discesa
A picco il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che presenta un pessimo -4,6%.
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