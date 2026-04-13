New York: peggiora CoStar
(Teleborsa) - A picco il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale, che presenta un pessimo -4,14%.
La tendenza ad una settimana di CoStar è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per CoStar, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 34,42 USD. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 35,86. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 33,86.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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