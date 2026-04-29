New York: peggiora CoStar

(Teleborsa) - Si muove in perdita il fornitore di una piattaforma per il settore immobiliare commerciale , che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,45% sui valori precedenti.



L'andamento di CoStar nella settimana, rispetto al Nasdaq 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo di CoStar evidenzia un declino dei corsi verso area 32,94 USD con prima area di resistenza vista a 36,16. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 31,52.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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