New York: sviluppi positivi per Micron Technology

(Teleborsa) - Brilla il produttore di microchip , che passa di mano con un aumento dell'8,70%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Micron Technology più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di breve periodo di Micron Technology mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 1.078,7 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 1.053,4. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 1.104.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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