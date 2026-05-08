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Piazza Affari: Banca Ifis scende verso 21,84 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Banca Ifis scende verso 21,84 Euro
Ribasso per l'Istituto con sede a Venezia, che passa di mano in perdita del 4,13%.
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