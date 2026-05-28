Banca Ifis, ceduto il 100% di ARECneprix a Prelios per 30 milioni di euro

(Teleborsa) - Banca Ifis ha sottoscritto con Prelios un accordo vincolante per la cessione del 100% di ARECneprix, asset management company specializzata nella gestione di crediti deteriorati, asset immobiliari e operazioni complesse, interamente controllata da illimity Bank S.p.A. (Gruppo Banca Ifis). Il corrispettivo è pari a 30 milioni di euro, con un beneficio patrimoniale per Banca Ifis di circa 10 punti base di CET1. Il closing è previsto entro fine giugno 2026.



Parallelamente, ARECneprix e illimity Bank hanno firmato un accordo pluriennale di servicing che garantirà continuità nella gestione dei portafogli del Gruppo Banca Ifis dopo il perfezionamento dell'operazione. ARECneprix, fondata nel 2023 dalla fusione tra neprix e AREC, conta 125 dipendenti, gestisce asset per 6,4 miliardi di euro e ha registrato ricavi per 29,5 milioni nel 2025.



"La cessione di ARECneprix a Prelios rappresenta una tappa importante nel percorso di valorizzazione degli asset non core di illimity Bank e ci consente di rafforzare le basi per la sua piena integrazione all’interno del Gruppo Banca Ifis. L’accordo di servicing con Prelios ci affianca ad uno dei principali player nel settore e ci permette di focalizzarci con ancora più attenzione sui nostri segmenti di business di riferimento", ha dichiarato Raffaele Zingone, CEO di illimity Bank e Condirettore Generale di Banca Ifis.



"L’acquisizione di ARECneprix rafforza il posizionamento di Prelios nel credit servicing e nell’asset management, integrando una piattaforma di 6,4 miliardi di euro di asset gestiti e competenze distintive nella gestione di portafogli NPE e nel real estate. L’operazione si fonda su una visione industriale condivisa con il Gruppo Banca Ifis e sulla valorizzazione delle persone e delle professionalità che hanno costruito ARECneprix, e che saranno parte integrante del nostro percorso di crescita", ha aggiunto Riccardo Serrini, CEO di Prelios.

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