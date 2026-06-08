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Piazza Affari: Ascopiave scende verso 2,963 Euro

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: Ascopiave scende verso 2,963 Euro
Ribasso per il distributore di gas, che tratta in perdita del 6,11% sui valori precedenti.
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