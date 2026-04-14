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Piazza Affari: risultato positivo per Moltiply Group

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: risultato positivo per Moltiply Group
Apprezzabile rialzo per il broker online per i mutui alle famiglie, in guadagno del 3,06% sui valori precedenti.
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