Piazza Affari: scambi al rialzo per Pirelli

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il gruppo attivo nella produzione di pneumatici , che tratta in utile del 2,76% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Pirelli rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico dell' azienda milanese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 6,428 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 6,188. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 6,668.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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