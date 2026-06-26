Pirelli, Tronchetti Provera acquista lo 0,015% del capitale

(Teleborsa) - Camfin Alternative Assets, società indirettamente controllata da Marco Tronchetti Provera tramite Marco Tronchetti Provera & C. e Camfin, ha acquistato in data 23 giugno 158.390 azioni di Pirelli , pari allo 0,015% del capitale sociale. È quanto emerge da un internal dealing del produttore italiano di pneumatici quotato su Euronext Milan. Sulle azioni si estende automaticamente una garanzia costituita a presidio del finanziamento esistente, con permanenza del diritto di voto in capo a Camfin Alternative Assets.

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