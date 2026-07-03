Pirelli, imprenditori cechi interessati alla quota di Sinochem

(Teleborsa) - Due imprenditori cechi sarebbero interessati ad acquisire parte della quota di Pirelli detenuta dai cinesi di Sinochem. Lo ha riferito il Corriere della Sera citando più fonti.



Michal Strnad, a capo del produttore di armamenti Czechoslovak Group - in Italia proprietario dei marchi Fiocchi Munizioni e Perazzi -, e Pavel Tykac, unico azionista del gruppo energetico Se.ven Global Investment, sarebbero interessati a rilevare in cordata tra il 10 e il 20% del capitale di Pirelli.



L’interesse dei due imprenditori si è scontrato finora con le aspettative di prezzo di Sinochem, che detiene il 34,1% del capitale di Pirelli.



L'azionista cinese e il socio italiano Camfin, veicolo di Marco Tronchetti Provera, sono in conflitto da anni sulla governance di Pirelli. La stessa società e Camfin lamentano che la presenza del socio cinese possa ostacolare l’espansione del gruppo negli Stati Uniti, considerato l'inasprimento delle restrizioni sull’uso di tecnologia cinese nel settore automotive da parte di Washington.









(Foto: © vladimir razgulyaev / Dreamstime)

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